Экс-футболист сборной России покинул пост наставника аутсайдера Первой лиги
Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Сокол" (Саратов) объявил об отставке Дениса Бояринцева с поста главного тренера команды.
Решение было принято в среду большинством голосов набсовета клуба, сообщается на сайте "Сокола".
"Благодарим Дениса Константиновича за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в сообщении.
45-летний экс-футболист сборной России, "Рубина", "Спартака", "Торпедо" Бояринцев возглавил "Сокол" в мае 2023 года. Сейчас "Сокол" занимает 16-е (третье снизу) место в турнирной таблице Первой лиги, набрав в 20 матчах 20 очков.