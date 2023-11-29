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Экс-футболист сборной России покинул пост наставника аутсайдера Первой лиги

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Сокол" (Саратов) объявил об отставке Дениса Бояринцева с поста главного тренера команды.

Решение было принято в среду большинством голосов набсовета клуба, сообщается на сайте "Сокола".

"Благодарим Дениса Константиновича за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в сообщении.

45-летний экс-футболист сборной России, "Рубина", "Спартака", "Торпедо" Бояринцев возглавил "Сокол" в мае 2023 года. Сейчас "Сокол" занимает 16-е (третье снизу) место в турнирной таблице Первой лиги, набрав в 20 матчах 20 очков.

футбол Денис Бояринцев
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