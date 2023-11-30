Россия поднялась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА, поднявшись на одну строчку.

Теперь национальная команда страны занимает 38-е место. Обновленная версия рейтинга обнародована на сайте ФИФА в четверг.

В ноябре сборная России провела товарищескую игру с Кубой, победив её со счётом 8:0.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Аргентина, второе место занимает Франция. Англия и Бельгия поднялись на третью и четвертую строчки соответственно. Бразилия опустилась с третьей ступени на пятую.

На шестое место с седьмого поднялись Нидерланды, в обратном направлении проследовала Португалия. Замыкают топ-10 Испания, Италия и Хорватия.