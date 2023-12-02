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Сборную России не включили в число участников жеребьёвки Лиги наций--2024/2025

Сборную России не включили в число участников жеребьёвки Лиги наций--2024/2025
Фото: Simon Stacpoole/Offside/Getty Images

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - УЕФА не включил национальную команду России в число участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/2025, сообщила пресс-служба союза.

Жеребьевка пройдет 8 февраля 2024 года в Париже.

В жеребьевке примут участие 54 члена УЕФА. Все сборные (за исключением российской) распределены по четырем лигам и соответствующим корзинам.

Лига А

Корзина 1. Испания, Хорватия, Италия, Нидерланды

Корзина 2. Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия

Корзина 3. Швейцария, Германия, Польша, Франция

Корзина 4. Израиль, Босния, Сербия, Шотландия

Лига В

Корзина 1. Австрия, Чехия, Англия, Уэльс

Корзина 2. Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия

Корзина 3. Словения, Ирландия, Албания, Черногория

Корзина 4. Грузия, Греция, Турция, Казахстан

Лига С

Корзина 1. Румыния, Швеция, Армения, Люксембург

Корзина 2 Азербайджан, Косово, Болгария, Фареры

Корзина 3. Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр

Корзина 4. Белоруссия, Литва (или Гибралтар), Эстония, Латвия

Лига D

Корзина 1. Гибралтар (или Литва), Молдавия

Корзина 2. Мальта, Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Сборная России не выступала в прошлом розыгрыше Лиги наций.

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