Сборную России не включили в число участников жеребьёвки Лиги наций--2024/2025
Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - УЕФА не включил национальную команду России в число участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/2025, сообщила пресс-служба союза.
Жеребьевка пройдет 8 февраля 2024 года в Париже.
В жеребьевке примут участие 54 члена УЕФА. Все сборные (за исключением российской) распределены по четырем лигам и соответствующим корзинам.
Лига А
Корзина 1. Испания, Хорватия, Италия, Нидерланды
Корзина 2. Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия
Корзина 3. Швейцария, Германия, Польша, Франция
Корзина 4. Израиль, Босния, Сербия, Шотландия
Лига В
Корзина 1. Австрия, Чехия, Англия, Уэльс
Корзина 2. Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия
Корзина 3. Словения, Ирландия, Албания, Черногория
Корзина 4. Грузия, Греция, Турция, Казахстан
Лига С
Корзина 1. Румыния, Швеция, Армения, Люксембург
Корзина 2 Азербайджан, Косово, Болгария, Фареры
Корзина 3. Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр
Корзина 4. Белоруссия, Литва (или Гибралтар), Эстония, Латвия
Лига D
Корзина 1. Гибралтар (или Литва), Молдавия
Корзина 2. Мальта, Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн
ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Сборная России не выступала в прошлом розыгрыше Лиги наций.