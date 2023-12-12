Puma не будет продлевать контракт со сборной Израиля по футболу
Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Германский производитель спортивных товаров Puma AG в следующем году не будет продлевать спонсорский контракт со сборной Израиля по футболу, пишет Financial Times.
Представители компании сообщили, что решение было принято год назад и не связано с последними событиями. Контракт действовал пять лет, с 2018 года.
Партнерство со сборной Израиля вызвало критику со стороны активистов и призывы к бойкоту продукции Puma, поскольку Израильская футбольная ассоциация включает в себя клубы из поселений на Западном берегу реки Иордан, признанных незаконными большинством стран мира. Puma утверждает, что является спонсором исключительно сборной Израиля, и контракт не касается клубного футбола.
Решение не продлевать контракт было принято в рамках общей стратегии, направленной на сокращение числа спонсируемых команд, пишет FT со ссылкой на информированные источники.
Сборная Израиля редко играет на крупнейших футбольных турнирах. В последний раз команда выступала на чемпионате мира в Мексике в 1970 году, где она не вышла из группы. Она занимает 75-е место в рейтинге FIFA, позади Северной Ирландии, Кабо-Верде и Омана. Кроме того, в Израиле проживает всего 9,7 млн человек, что ограничивает продажи национальной формы, отметили источники.