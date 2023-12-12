Puma не будет продлевать контракт со сборной Израиля по футболу

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Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Германский производитель спортивных товаров Puma AG в следующем году не будет продлевать спонсорский контракт со сборной Израиля по футболу, пишет Financial Times.

Представители компании сообщили, что решение было принято год назад и не связано с последними событиями. Контракт действовал пять лет, с 2018 года.

Партнерство со сборной Израиля вызвало критику со стороны активистов и призывы к бойкоту продукции Puma, поскольку Израильская футбольная ассоциация включает в себя клубы из поселений на Западном берегу реки Иордан, признанных незаконными большинством стран мира. Puma утверждает, что является спонсором исключительно сборной Израиля, и контракт не касается клубного футбола.

Решение не продлевать контракт было принято в рамках общей стратегии, направленной на сокращение числа спонсируемых команд, пишет FT со ссылкой на информированные источники.