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Победители ультрамарафона на 166 км под Ярославлем пробежали дистанцию за 28 часов

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Переславле-Залесском (Ярославская область) состоялся ежегодный ультра трейл марафон Mad Fox Ultra Infinity 2023. В рамках соревнований участники преодолели дистанции от 14 км до 166 км, сообщили организаторы.

"Открыли спортивный уик-энд участники ультратрейла: 16 декабря состоялся Valhalla Race 100 miles. Настоящие любители экстрима пробежали дистанцию около 166 км, на которой их ждали лед, буруны, сугробы, рвы, излучины рек и даже дикие и заброшенные места. Из 250 участников этого старта всего 2 человека смогли финишировать за 28 часов", - говорится в сообщении.

В тот же день на старт вышли и юные любители трейлраннинга. "Для бегунов в возрасте от 0 до 10 лет состоялся забег Fun Run, на 1 км, а спортсменов постарше – от 11 до 15 лет – ждал забег Teen Ice Race 3K на 3 км", - отметили организаторы.

Во второй соревновательный день, 17 декабря, прошел забег на 90 км – Mad Fox Ultra 50 miles, а также забеги K10 и K20 на 10 км и 20 км соответственно. Завершающим стартом этого бегового уик-энда стал забег K40 на 40 км.

"Помимо этого, в рамках Mad Fox Ultra Infinity 2023 на старт вышли и участники первой в мире зимней корпоративной эстафеты. В этом году в ней приняли участие 19 команд. В каждой по четыре человека. Вместе они преодолели 40 км: 15 км в рамках первого этапа, 9 км – в рамках второго и четвертого, а также 7 км – в рамках третьего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дистанции Valhalla Race 100 miles, Mad Fox Ultra 50 miles и К40 официально сертифицированы Международной ассоциацией трейлраннинга (ITRA), поэтому все финишеры на дистанциях 50 и 100 миль получили официальную оценку ITRA международной ассоциации Trail Running.

Ярославская область
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