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ЦСКА продлил контракт с трехкратным обладателем Кубка Гагарина Каменевым

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий Владислав Каменев подписал новое соглашение с ЦСКА, сообщается на сайте московского хоккейного клуба.

"Новый договор с нападающим действует до конца сезона 2025/26", - говорится в сообщении.

В ЦСКА хоккеист перешел по ходу сезона-2021/22 и по два раза выиграл чемпионат России и Кубок Гагарина. До этого 27-летний форвард стал обладателем Кубка Гагарина в 2014 году в составе магнитогорского "Металлурга".

Всего в КХЛ Каменев провел 273 матча, в которых набрал 124 (66+58) очка.

В России он также играл за петербургский СКА, в Национальной хоккейной лиге – за "Нэшвилл" и "Колорадо".

КХЛ Кубок Гагарина ЦСКА хоккей Владислав Каменев
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