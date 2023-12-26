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Сборная Канады победила Финляндию на молодежном ЧМ по хоккею

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Канадские хоккеисты победили финнов в первом туре группового этапа чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Результат встречи – 5:2 (1:0, 1:1, 3:1).

Команды представляют группу А, в которую также входят Германия, Литва, Латвия, Швеция.

В группе В к настоящему моменту завершился один матч, Словакия обыграла Чехию – 6:2 (0:1, 2:0, 4:1). Также в эту группу входят сборные США, Швейцарии и Норвегии.

Турнир проходит в Швеции, действующий чемпион – Канада.

Сборная России участие в турнире не принимает из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея.

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