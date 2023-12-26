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"Ливерпуль" победил "Бернли" и вышел в лидеры РПЛ

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты "Ливерпуля" со счетом 2:0 обыграли "Бернли" в гостевом матче 19-го тура чемпионата Англии.

На 6-й минуте гол забил Дарвин Нуньес, на 90-й – Диогу Жота.

"Ливерпуль" набрал 42 очка и вышел на первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Ближайшие преследователь – "Арсенал", у которого 40 баллов при игре в запасе. Действующий чемпион, "Манчестер Сити" занимает пятое место; он отстает от "Ливерпуля" на восемь очков, но при двух играх в запасе.

Что касается "Бернли", он на предпоследнем, 19-м месте (11 очков).

Ливерпуль Манчестер Сити футбол Англия
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