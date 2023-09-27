Путин предоставил гражданство РФ канадскому хоккеисту Кэмерону Ли

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Канадский хоккеист хабаровского "Амура" Кэмерон Ли получил российское гражданство, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

26-летний защитник выступает в "Амуре" с сезона-2022/23, в российском клубе провел 62 матча и набрал 26 (8+18 по системе "гол+пас") очков.

Ранее в июле этого года российское гражданство было предоставлено американскому защитнику московского ХК "Динамо" Роберту Бреннану Менеллу.

С сезона-2023/24 в КХЛ клубы могут внести в заявку на матч не более трех хоккеистов-иностранцев.