Экс-футболиста "Ростова" обвинили в фальсификации возраста

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Конфедерация африканского футбола начала расследование возможных манипуляций с возрастом со стороны игрока сборной Габона Гелора Канга.

Футболист выступает по документам, согласно которым он родился в 1990 году. Однако, как сообщает Zambian Observer, выяснилось, что его мать скончалась еще в 1985 году. Эта несовместимость и привела к расследованию в отношении футболиста.

Теперь сборной Габона грозит дисквалификация.

В настоящий момент футболист на клубном уровне защищает цвета сербской "Црвены Звезды", с 2013 по 2016 год он играл за российский клуб "Ростов" (Ростов-на-Дону).