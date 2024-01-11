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Россиянин Ничушкин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Нападающий "Колорадо" россиянин Валерий Ничушкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Он провел два гола в ворота "Вегаса" и помог своей команде победить со счетом 3:0.

Второй звездой стал защитник "Далласа" финн Эса Линделль, на счету которого три голевые передачи в игре с "Миннесотой". "Даллас" победил – 7:2.

В тройку лучших попал также канадский форвард "Филадельфии" Шон Кутюрье, отметившийся голевой передачей в игре с "Монреалем" (3:2 в пользу "Филадельфии").

НХЛ хоккей Валерий Ничушкин
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