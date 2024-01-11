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Федерация бокса выяснит обстоятельства задержания призера ОИ за вымогательство

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Федерация бокса России изучает сведения, связанные с задержанием за вымогательство бронзового медалиста Олимпиады-2016 Владимира Никитина.

"Федерация бокса России на данный момент выясняет обстоятельства произошедшего", - сообщили "Интерфаксу" в Федерации.

О задержании 33-летнего спортсмена в четверг сообщил Сыктывкарский городской суд Республики Коми.

"Суд заключил под стражу жителя г.Сыктывкар, задержанного по факту вымогательства 300 000 рублей", - говорится в сообщении.

Никитин обвиняется в совершении преступления, "предусмотренного п.п. "а", "в", "г" ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство денежных средств, принадлежащих потерпевшему, под угрозой применения насилия и с применением такового в целях получения денежных средств в крупном размере)".

"Постановлением суда от 11.01.2024 Никитин В.О. заключён под стражу сроком на 1 месяц 15 суток, то есть по 23.02.2024", - отмечается в сообщении.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Помимо медали Игр, Никитин трижды выиграл чемпионат России.

Федерация бокса России Владимир Никитин
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