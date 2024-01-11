ЦСКА прервал серию побед в КХЛ, уступив "Динамо"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - "Динамо" обыграло ЦСКА в московском дерби в рамках Континентальной хоккейной лиги.

Встреча на льду ЦСКА завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) в пользу "Динамо".

В составе победителей голы провели Егор Римашевский (6-я минута), Никита Гусев (15, в большинстве), Иван Муранов (25), Седрик Пакетт (60, в пустые ворота). Авторы голов у ЦСКА: Колби Уильямс (29) и Антон Слепышев (60).

"Динамо" выиграло четвертый матч подряд, набрало 70 очков и занимает второе место в Западной конференции. На первой строчке – ярославский "Локомотив", со счетом 3:2 победивший в Тольятти "Ладу" (потребовалась серия буллитов) – также 70 баллов. ЦСКА прервал четырехматчевую серию побед и теперь занимает шестую строчку на Западе – 56.