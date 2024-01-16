Четырнадцать россиян вышли во второй круг Australian Open
Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Барьер первого круга мужского и женского одиночных разрядов теннисного турнира Большого шлема Australian Open успешно преодолели 14 россиян, семь вылетели из розыгрыша.
Российские участники второго круга и их соперники
Мужчины
Даниил Медведев (№3 мирового рейтинга) – Эмил Руусувуори (Финляндия, 53)
Андрей Рублев (5) – Кристофер Юбэнкс (США, 35)
Карен Хачанов (15) – Александр Ковачевич (США, 101)
Павел Котов (65) – Флавио Коболли (Италия, 100)
Выбыли: Роман Сафиуллин (36), Александр Шевченко (48)
Женщины
Дарья Касаткина (13) – Слоан Стивенс (США, 44)
Анастасия Павлюченкова (46) – Паула Бадоса Хиберт (Испания, 100)
Мирра Андреева (47) – Онс Жабер (Тунис, 6)
Анна Блинкова (57) – Елена Рыбакина (Казахстан, 3) или Каролина Плишкова (Чехия, 38)
Элина Аванесян (74) – Мария Саккари (Греция, 8)
Анна Калинская (75) – Аранча Рус (Нидерланды, 45)
Камилла Рахимова (90) – Диан Парри (Франция, 72)
Мария Тимофеева (170) – Каролин Возняцки (Дания, 252)
Алина Корнеева (179) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 12)
Анастасия Захарова (190) – Кайя Йуван (Словения, 109)
Выбыли: Людмила Самсонова (14), Вероника Кудерметова (17), Екатерина Александрова (20), Анастасия Потапова (29), Диана Шнайдер (92)