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Четырнадцать россиян вышли во второй круг Australian Open

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Барьер первого круга мужского и женского одиночных разрядов теннисного турнира Большого шлема Australian Open успешно преодолели 14 россиян, семь вылетели из розыгрыша.

Российские участники второго круга и их соперники

Мужчины

Даниил Медведев (№3 мирового рейтинга) – Эмил Руусувуори (Финляндия, 53)

Андрей Рублев (5) – Кристофер Юбэнкс (США, 35)

Карен Хачанов (15) – Александр Ковачевич (США, 101)

Павел Котов (65) – Флавио Коболли (Италия, 100)

Выбыли: Роман Сафиуллин (36), Александр Шевченко (48)

Женщины

Дарья Касаткина (13) – Слоан Стивенс (США, 44)

Анастасия Павлюченкова (46) – Паула Бадоса Хиберт (Испания, 100)

Мирра Андреева (47) – Онс Жабер (Тунис, 6)

Анна Блинкова (57) – Елена Рыбакина (Казахстан, 3) или Каролина Плишкова (Чехия, 38)

Элина Аванесян (74) – Мария Саккари (Греция, 8)

Анна Калинская (75) – Аранча Рус (Нидерланды, 45)

Камилла Рахимова (90) – Диан Парри (Франция, 72)

Мария Тимофеева (170) – Каролин Возняцки (Дания, 252)

Алина Корнеева (179) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 12)

Анастасия Захарова (190) – Кайя Йуван (Словения, 109)

Выбыли: Людмила Самсонова (14), Вероника Кудерметова (17), Екатерина Александрова (20), Анастасия Потапова (29), Диана Шнайдер (92)

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