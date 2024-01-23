Соболенко вышла в полуфинал Australian Open

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко победила 11-ю ракетку планеты Барбору Крейчикову из Чехии в 1/4 финала турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

Результат встречи – 6:2, 6:3.

Борьбу за выход в финал Соболенко поведет с четвертой ракеткой мира американкой Коко Гауфф, ранее обыгравшей украинку Марту Костюк, которая в рейтинге Женской теннисной ассоциации занимает 37-е место.

Соболенко - действующая победительница Australian Open.

Российские и белорусские теннисисты выступают на турнире в качестве нейтральных спортсменов.