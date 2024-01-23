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Джокович стал полуфиналистом Australian Open

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович обыграл 12-ю ракетку планеты американца Тэйлора Фрица в 1/4 финала турнира Большого шлема-2024 в Мельбурне.

Результат матча – 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3 в пользу серба.

В полуфинале Джокович сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия, №4 мирового рейтинга) – Андрей Рублев (Россия, 5).

Джокович – действующий и 10-кратный победитель Australian Open. Всего на его счету 24 титула на турнирах Большого шлема, все – в одиночном разряде.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом.

Australian Open Новак Джокович теннис
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