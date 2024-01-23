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Бразильский футболист Милитао продлил контракт с "Реалом"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - "Реал" подписал новое соглашение с защитником Милитао, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

Контракт с 26-летним защитником сборной Бразилии продлен до 30 июня 2028 года.

Милитао является воспитанником бразильского "Сан-Паулу". Из этой команды в 2018 году он перешел в португальский "Порту", а оттуда через год – в "Реал".

В составе мадридского клуба Милитао выиграл девять трофеев: дважды стал чемпионом Испании, три раза – обладателем Суперкубка Испании, по разу – победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, Суперкубка УЕФА, Кубка Испании. В общей сложности он провел за "Реал" 143 матча, забил 11 голов.

В составе сборной Бразилии Милитао стал обладателем Кубка Америки-2019.

Реал футбол Милитао
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