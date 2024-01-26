СКА разгромил ЦСКА в матче КХЛ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Петербургский СКА крупно обыграл московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 5:1 (2:0, 0:0, 3:1) в пользу СКА. По два гола в его составе провели Валентин Зыков и Арсений Грицюк, один точный бросок нанес Александр Никишин. В составе ЦСКА автором гола стал Виталий Абрамов, который отличился при счете 2:0 в пользу соперника

СКА набрал 77 очков и поднялся на первое место в Западной конференции. ЦСКА – на седьмом месте, 61 очко.