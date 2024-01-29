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CAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву на 4 года

CAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву на 4 года
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд на четыре года дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву. Об этом говорится в заявлении CAS.

"На г-жу Валиеву налагается дисквалификация сроком на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года. Все конкурсные результаты госпожи Валиевой от 25 декабря 2021 года дисквалифицированы, со всеми вытекающими из этого последствиями, включая лишение любых титулов, наград, медалей, прибыли и призов", - говорится в сообщении.

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Как подчеркивает CAS, Валиева не смогла доказать, что не принимала допинг умышленно.

"Решение коллегии CAS является окончательным и обязательным для исполнения, за исключением права сторон подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней по ограниченным основаниям", - подчеркнули в организации.

В феврале 2022 года стало известно, что в пробе россиянки, сданной в декабре 2021 г., найдены следы запрещенного вещества. К тому моменту она выиграла золото Олимпиады-2022 в Пекине в командном турнире. Результат сборной России в этой дисциплине на время расследования было решено оставить в силе, однако церемонию награждения отечественной команды отменили.

Также Валиеву допустили к участию в индивидуальном турнире, где она не смогла попасть в призеры.

Таким образом сборная России должна лишиться золота Игр-2022 в командном олимпийском турнире.

Российские спортсмены на Играх-2022 завоевали с учетом командного турнира фигуристов 32 медали - шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых. Для команды Олимпийского комитета России, под флагом которого выступили отечественные спортсмены, этого было достаточно для того, чтобы занять второе место по общему числу наград, однако по числу золотых медалей она стала девятой.

Решение CAS на позиции России в медальном зачете не повлияет: у России останется пять золотых, как и у Франции, но по числу серебряных наград россияне опередили французов - 12 против 7. Однако в таком случае золотая медаль перейдет сборной США, и число наград высшего достоинства у американцев достигнет 9. Это поможет США обойти в медальном зачете Китай (также 9 золотых, но китайцы уступают американцам по дополнительным показателям) и занять третье место.

CAS Камила Валиева
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