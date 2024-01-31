Латвийский тренер продлил контракт с владивостокским ХК "Адмирал"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - "Адмирал" подписал новый контракт с главным тренером команды Леонидом Тамбиевым, сообщается на сайте владивостокского хоккейного клуба.

"Соглашение с 53-летним специалистом рассчитано до конца сезона 25/26", - говорится в сообщении.

Латвиец Тамбиев возглавил "Адмирал" в ноябре 2021 года, остался работать в клубе и после того, как в Латвии установили запрет для соотечественников участвовать в соревнованиях в России и Белоруссии.

В прошлом сезоне "Адмирал" под его руководством добился исторического для клуба достижения – выход во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина.