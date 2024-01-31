Поиск

Латвийский тренер продлил контракт с владивостокским ХК "Адмирал"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - "Адмирал" подписал новый контракт с главным тренером команды Леонидом Тамбиевым, сообщается на сайте владивостокского хоккейного клуба.

СпортЛатвийский хоккейный тренер продолжит работу в России вопреки запрету на родинеЧитать подробнее

"Соглашение с 53-летним специалистом рассчитано до конца сезона 25/26", - говорится в сообщении.

Латвиец Тамбиев возглавил "Адмирал" в ноябре 2021 года, остался работать в клубе и после того, как в Латвии установили запрет для соотечественников участвовать в соревнованиях в России и Белоруссии.

В прошлом сезоне "Адмирал" под его руководством добился исторического для клуба достижения – выход во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина.

хоккей Леонид Тамбиев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В РУСАДА призвали к уголовной ответственности причастного к допингу у Валиевой

Расписки TCS Group перестают торговаться на Лондонской фондовой бирже

Расписки TCS Group перестают торговаться на Лондонской фондовой бирже

ОКР обжалует лишение золота россиян на командном турнире фигуристов на ОИ

ОКР обжалует лишение золота россиян на командном турнире фигуристов на ОИ

Щербакова стала чемпионкой Европы по фигурному катанию вместо Валиевой

Россию лишили командного золота фигуристов на ОИ после решения по Валиевой

Россию лишили командного золота фигуристов на ОИ после решения по Валиевой

НХЛ признала Кучерова лучшим игроком недели

Нападающий "Твенте" Угальде стал игроком "Спартака"

Нападающий "Твенте" Угальде стал игроком "Спартака"

CAS уточнил, что судьбу командного золота фигуристов на ОИ-2022 решит ISU

CAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву на 4 года

CAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву на 4 года

Медведев проиграл финал Australian Open-2024

Медведев проиграл финал Australian Open-2024
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });