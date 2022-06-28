Латвийский хоккейный тренер продолжит работу в России вопреки запрету на родине

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Латвийский специалист Леонид Тамбиев сохранил пост главного тренера ХК "Адмирал", сообщает пресс-служба хоккейного клуба из Владивостока.

"Руководству хоккейного клуба удалось сохранить тренерский костяк. "У штурвала" команды в новом сезоне – главный тренер Леонид Тамбиев. Помогать ему продолжат тренер по защитникам Андрей Банада, тренер вратарей Юрий Ключников и видеотренер Николай Карасев", - говорится в сообщении.

В апреле нынешнего года сейм Латвии внес поправки в закон о спорте. Эти поправки запрещают латвийским спортсменам и тренерам принимать участие в соревнованиях в России и Белоруссии.

51-летний Тамбиев работает в "Адмирале" с ноября 2021 года. В сезоне-2021/22 команда под его руководством финишировала на 11-м месте турнирной таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги и не смогла пробиться в плей-офф.