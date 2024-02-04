Россиянин Шумков победил кубинца Хорту на турнире "Ночь чемпионов IBA"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Трехкратный чемпион России, бронзовый призер чемпионата мира-2023 Всеволод Шумков одержал победу над представителем Кубы Сайделем Хортой в главном поединке турнира "Ночь чемпионов IBA" в Серпухове.

Бой за звание обязательного претендента на профессиональный пояс IBA в весе до 57 кг растянулся на все 10 раундов, по итогам которых победителем единогласным решением судей был объявлен Шумков.

"Я впервые провёл десять раундов на ринге и кайфанул от работы. Обычно я боксирую максимум пять раундов… А сейчас открылось второе дыхание во время боя. Было очень тяжело, но получилось выиграть, чему я рад. Я обещал болельщикам яркий бой! Думаю, сдержал обещание", - сказал Шумков, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

В со-главном поединке турнира чемпион России-2022 и участник чемпионата мира-2023 Павел Сосулин техническим нокаутом в седьмом раунде одолел экс-чемпиона WBO European Фатихом Келешем из Турции и завоевал вакантный пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 71 кг. До остановки поединка турку дважды в седьмом раунде был отсчитан нокдаун.

"Эмоции самые крутые, потому что мой пояс едет домой в Санкт-Петербург. Нашей командой была проведена большая работа. В течение поединка я внимательно слушал свой угол. Мне говорили, чтобы я работал по корпусу и не торопился. В боксе все может случиться, и нужно подходить к работе с холодной головой. На 50% доволен собой, потому что всегда хочется лучше и больше. Нужно было больше двигаться на ногах, не застаиваться, я слушал эти подсказки и выполнял их. Чувствовал поддержку зала, она была сумасшедшей", - сказал Сосулин.

Кроме того, чемпион России-2016 Артём Сусленков техническим нокаутом в третьем раунде победил бельгийца Билала Лаггуна в поединке в весовой категории свыше 92 кг.

"Думаю, я сломал соперника в конце первого раунда. Психологически понял, что он сдаётся, и я начал прибавлять. Тренер говорил сначала почувствовать оппонента, посмотреть и начинать работать. С задачей тренерского штаба справился, сделал всё, что мне говорили", - отметил Сусленков.

В свою очередь, Александр Дорофеев в весе свыше 92 кг победил нигерийца Остина Ннамди, другой россиянин Руслан Белоусов оказался Жолдаса Женисова из Казахстана в противостоянии представителей веса до 57 кг. Оба россиянина победили единогласным решением судей, поединки составили по 6 раундов.

Также в турнире приняли участие представляющие Сербию Артём Агеев и Павел Фёдоров. Чемпион Европы-2022 Агеев, вышедший на бой с травмой руки, техническим нокаутом в четвертом раунде проиграл финалисту чемпионата мира-2021 белорусу Алексею Алферову, который в результате стал чемпионом Европы по версии IBA в весе до 80 кг. А Федоров единогласным решением судей выиграл у Давита Азизяна из Армении в 6-раундовом поединке в весе до 63,5 кг.

Вечер бокса был организован промоутерской компанией "СОЮЗ" при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России. Турнир прошел в рамках Всероссийского боксерского форума в Серпухове.