Всеволод Шумков: хочу взять реванш у кубинского бокса

Бронзовый призер ЧМ – о турнире "Ночь чемпионов IBA", о Майке Тайсоне, россиянах на международной арене и о бое Артура Бетербиева с Дмитрием Биволом

Россиянин Всеволод Шумков и американец Абель Мендоза (слева направо) на матчевой встрече по боксу Россия - США Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Серпухове 3 февраля пройдет первый в 2024 году вечер профессионального бокса в рамках серии "Ночь чемпионов IBA". В главном поединке за звание претендента на профессиональный пояс IBA в весе до 57 кг поспорят трехкратный чемпион России, бронзовый призер чемпионата мира-2023 Всеволод Шумков и финалист чемпионата мира в Ташкенте кубинец Сайдель Хорта. В интервью корреспонденту "Интерфакса" Владимиру Нардину российский боксер рассказал об ожиданиях от турнира.

- Это важный и грандиозный турнир лично для меня, но вечера от IBA всегда отличаются масштабом их проведения. Я ожидаю, что атмосфера будет как на высшем уровне, и я смогу обрадовать всех болельщиков своей победой.

- Что знаете о сопернике, кубинце Сайделе Хорте?

- Совсем недавно выяснилось, что я с ним уже встречался на юниорской матчевой встрече в 2018 году, конечно же, встреча закончилась моей победой. Я собираюсь повторить ее. Знаю, что соперник боксирует в игровой манере и бьет длинные серии с большим количеством ударов. За его спиной чемпионат мира 2023, где он стал серебряным призером в 57 кг.

- Надо полагать, свои шансы оцениваете на все 100?

- Да. Я уверен в себе и нашей подготовке, мы готовились к этому бою, позади два месяца упорных тренировок. Я в отличной форме, подготовил вес и готов боксировать.

- В августе прошлого года вы уступили трехкратному призеру Олимпийских игр Лазаро Альваресу из Кубы. В декабре на матчевой встрече Россия – США победили Абеля Мендозу. Чувствуется ли различие между американской и кубинской школами бокса? Чья из этих стран как соперник для вас более принципиальна?

- К сожалению, встреча с Альваресом принесла мне поражение, но я вынес важные уроки и был замотивирован идти дальше и побеждать. Различия колоссальные, потому что кубинская школа - одна из сильных в мире в любительском боксе, у боксеров преимущественно игровая манера, а американская школа она больше про профессиональных боксеров. Встреча с кубинцем для меня более принципиальна, так как я хочу взять реванш у этой страны.

- После победы над Мендозой вы посетовали, что ожидали от соперника большего. Нашли объяснение, почему он дрался вторым номером? Быть может, недооценил вас или турнир в целом?

- Могу лишь предположить, что он не ожидал такого напора от меня, так как заявлено было, что у меня один профессиональный бой. Возможно, про любительскую карьеру он не знал.

- Как оцените для 2023 год?

- Год прошел для меня удовлетворительно, так как в планах было забрать золото на чемпионате мира в Ташкенте, но я уехал с бронзовой медалью.

- Какие дальнейшие ваши перспективы в любительском боксе? Видите себя на Олимпийских играх?

- В планах на любительскую карьеру - стать чемпионом Европы и мира и, если будет такая возможность, забрать олимпийское золото. Как я уже говорил, Олимпийские игры - моя цель с детства, каждый спортсмен к этому стремится.

- Некоторые российские спортсмены меняют гражданство ради участия в международных турнирах. Мнения по этому поводу разошлись – одни этот шаг поддерживают, другие критикуют, называют это предательством. Что вы думаете на этот счет?

- В такое непростое время мы, боксеры. можем выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном, не меняя страны. Всему этому заслуга президента Международной боксерской ассоциации Умара Назаровича Кремлева. Я считаю, что смена гражданства недопустима, даже если речь идет об Олимпийских играх, так как мы нужны нашей стране в такое сложное время.

- Кто для вас в вашем весе боксер №1 в профессионалах? Допускаете, что может состояться ваш бой с ним?

- Профессиональный бокс я еще так глубоко не изучал. Всему свое время, скоро к этому приду.

- На кого из боксеров равнялись в детстве – ранней молодости?

- Я равнялся на Майка Тайсона, так как он вырос в бедном районе, выбрался из этого и стал чемпионом и лучшим нокаутером.

- Сейчас активно муссируется перспектива проведения боя между Биволом и Бетербиевым. Видите фаворита в этом поединке? С кем из соотечественников в своем весе хотели бы подраться на профессиональном ринге?

- Оцениваю шансы в противостоянии Бивола и Бетербиева как 50 на 50. Это будет противостояние стилей, кто лучше сделать свою работу - тот и победит.