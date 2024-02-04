Большунов выиграл 17-ю гонку подряд на этапах Кубка России

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем масс-старта в рамках шестого этапа Кубка России.

Дистанцию 15 км (свободным стилем) в Тюмени он преодолел за 39 минут 54,4 секунды.

Серебряным призером с отставанием в 1,1 секунды стал Алексей Червоткин. Третьим финишную черту пересек Антон Тимашов (+4,6).

Таким образом, Большунов продлил до 17 гонок победную серию на этапах Кубка России.

В женском масс-старте победила Вероника Степанова. Ее время на дистанции 10 км – 29 минут 13,6 секунды. Второй стала Елизавета Пантрина (+6,5 секунды), третьей – Татьяна Сорина (+7,6 секунды).