Россиянин Атаев проведет поединок с Альфонсо за пояс IBA

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российский боксер Атаев проведет поединок с Альфонсо за пояс IBA с бронзовым призером Олимпийских игр-2020, чемпионом мира-2021, победителем Европейских игр-2019 азербайджанцем кубинского происхождения Лореном Альфонсо Домингесом. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Поединок пройдет 16 февраля в Душанбе, на кону будет стоять пояс IBA в весе до 86 кг. 10-раундовый бой возглавит очередной турнир "Ночь чемпионов IBA".

Предстоящий бой будет четвертым в очном противостоянии Атаева и Альфонсо, и счет в противостоянии в пользу россиянина. Впервые они встретились в четвертьфинале чемпионата мира 2021, когда большинством решений судей сильнее оказался Альфонсо. Но далее побеждал Атаев, причем исключительно в финалах — сначала в феврале 2023 года единогласным решением на международном турнире в Марокко, потом в мае раздельным решением на чемпионате мира в Ташкенте.

В отличие от 28-летнего Альфонсо, у 24-летнего у Атаева есть опыт выступления на профессиональном ринге. В последний раз Атаев выходил на ринг в октябре также на турнире "Ночь чемпионов IBA" и тоже в Душанбе, когда досрочно одолел Азизбека Абдугофурова из Узбекистана.

В противостоянии между Атаевым и Альфонсо определится второй обладатель чемпионского пояса IBA. Этим престижным титулом уже владеет олимпийский чемпион-2020 россиянин Альберт Батыргазиев. В декабре в Дубае Батыргазиев победил многократного призера Игр кубинца Ласаро Альвареса и завоевал пояс IBA в весе до 60 кг.

В со-главном поединке турнира 16 февраля в Душанбе определится обязательный претендент по версии IBF во втором полулегком весе. Шавкатджон Рахимов из Таджикистана встретится с мексиканцем Эдуардо Нуньесом.

Рахимов уже владел поясом IBF в этой категории. В ноябре 2022 года в ОАЭ боксер из Таджикистана завоевал вакантный титул, досрочно победив Зельфа Барретта. Но в апреле 2023 года в Кардифе 29-летний Рахимов раздельным решением судей уступил Джо Кордине.

Также 16 февраля в Душанбе определится второй претендент на пояс IBA в весе до 57 кг. Чемпион мира и Азии 2019 года Миразизбек Мирзахалилов из Узбекистана встретится с мексиканцем Луисом Родригесом Оканой. Победитель в этой паре оспорит титул IBA с бронзовым призером чемпионата мира-2023 россиянином Всеволодом Шумковым, который в минувшие выходные в Серпухове единогласным решением судей победил финалиста чемпионата мира в Ташкенте кубинца Сайделя Хорту в претендентском бою.

Вечер бокса 16 февраля в Душанбе будет организован Международной ассоциацией бокса (IBA).