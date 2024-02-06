Поиск

Хоккеист "Вашингтона" Кузнецов включен в программу помощи игрокам НХЛ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов выбыл на неопределенный срок, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги.

Отмечается, что он обратился в программу помощи игрокам НХЛ и находится под ее опекой.

В рамках работы этой программы оказывается психологическая помощь хоккеистам, столкнувшимися с проблемами, в том числе – зависимостью (например, алкогольной, наркотической, игроманией). В январе сообщалось, что за такой поддержкой обратился российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин.

31-летний Кузнецов выступает за "Вашингтон" с сезона-2013/14, перейдя из челябинского "Трактора". Всю карьеру в НХЛ он провел в "Вашингтоне", в регулярных чемпионатах отыграл 723 матча, набрав 568 (171+397) очков по системе "гол+пас". В нынешнем сезоне на его счету 17 (6+11) очков в 43 матчах.

Евгений Кузнецов Вашингтон НХЛ хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Даниил Медведев отказался от защиты титула в Роттердаме

Российская теннисистка Шнайдер выиграла первый турнир WTA в карьере

Российская теннисистка Шнайдер выиграла первый турнир WTA в карьере

Большунов выиграл 17-ю гонку подряд на этапах Кубка России

Россиянин Шумков победил кубинца Хорту на турнире "Ночь чемпионов IBA"

Большунов выиграл 16-ю гонку подряд на Кубке России

Зимние ОИ 2026 и 2030 годов пройдут с участием игроков НХЛ

Бетербиев признан лучшим боксером-профессионалом по версии федерации

СКА в шестой раз за сезон обыграл ЦСКА в КХЛ

"Зенит" продлил контракт с нападающим Матео Кассьеррой

"Зенит" продлил контракт с нападающим Матео Кассьеррой

Полузащитник "Краснодара" Кривцов продлил контракт с клубом

Полузащитник "Краснодара" Кривцов продлил контракт с клубом
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });