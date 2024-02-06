Хоккеист "Вашингтона" Кузнецов включен в программу помощи игрокам НХЛ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов выбыл на неопределенный срок, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги.

Отмечается, что он обратился в программу помощи игрокам НХЛ и находится под ее опекой.

В рамках работы этой программы оказывается психологическая помощь хоккеистам, столкнувшимися с проблемами, в том числе – зависимостью (например, алкогольной, наркотической, игроманией). В январе сообщалось, что за такой поддержкой обратился российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин.

31-летний Кузнецов выступает за "Вашингтон" с сезона-2013/14, перейдя из челябинского "Трактора". Всю карьеру в НХЛ он провел в "Вашингтоне", в регулярных чемпионатах отыграл 723 матча, набрав 568 (171+397) очков по системе "гол+пас". В нынешнем сезоне на его счету 17 (6+11) очков в 43 матчах.