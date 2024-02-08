Поиск

Глава ОКР указал на отсутствие в будущем у МОК самостоятельности и состоятельности

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент ОКР Станислав Поздняков раскритиковал МОК за отсутствие реакции на запрет Латвией своим спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.

"В Лозанне, словно мантру, раз за разом повторяют, что "не государствам решать, каким спортсменам нужно участвовать в соревнованиях. Иначе это будет концом мирового спорта, каким мы его знаем сейчас. Прошло меньше года, и конец, увы, наступил", - написал Поздняков в телеграме.

СпортСборным Латвии запретили играть в матчах против команд России и БелоруссииСборным Латвии запретили играть в матчах против команд России и БелоруссииЧитать подробнее

"Дело даже не в официальном запрете со стороны главарей Латвии своим спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами, а в том, что со стороны Международного олимпийского комитета не последовало до сих пор вообще никакой реакции в общественном пространстве Или Латвия для МОК - это не государство?" - задался вопросом глава Олимпийского комитета России, напомнив о практических мерах, "которые по логике и духу публичных посылов из Лозанны должны были последовать незамедлительно".

"С другой стороны, в геополитическом плане это решение сейма Латвии вполне закономерное, оно даже не про спортсменов - не про латышей, россиян и белорусов. Это факт внешнего управленческого воздействия на руководство МОК. Политического. Без каких-либо последствий", - подчеркнул Поздняков.

Он отметил, что руководители МОК "увлеченно занимаются сегодня гендерными, геополитическими и иными вопросами глобалистского характера".

"При этом раз за разом забывая, собственно, про сам спорт — массовый, любительский, Олимпийский, реальный. Который стремительно теряет популярность и все больше уходит на задворки спорта профессионального — капиталоемкого, для избранных. Да-да, антироссийский заказ, как оказывается, чрезвычайно удобно работает еще и в этом направлении. Где в будущем у международного олимпизма нет ни самостоятельности, ни состоятельности", - заявил президент ОКР.

"Увы, слова лозаннских спикеров оказываются пророческими. Еще печальнее, что и сам МОК приложил немало усилий для того, чтобы Олимпизм Барона де Кубертена с миссией мира, прогресса и добра перестал существовать в прежнем виде", - отметил он.

1 февраля сообщалось, что сейм Латвии принял поправки к закону о спорте, запрещающие сборным страны выступать в матчах с участием национальных команд России и Белоруссии.

Латвия МОК ОКР Станислав Поздняков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Футболист сборной России Миранчук признан игроком месяца в "Аталанте"

CAS не увидел весомых доказательств невиновности Валиевой в скандале с допингом

CAS не увидел весомых доказательств невиновности Валиевой в скандале с допингом

Овечкин сократил до 62 голов отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Овечкин сократил до 62 голов отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Умер восьмикратный чемпион Испании по футболу Мигель Анхель

Суд обязал Квинси Промеса выплатить компенсацию раненному им родственнику

Во Франции начато расследование в отношении главы оргкомитета Игр-2024

Хоккеист "Вашингтона" Кузнецов включен в программу помощи игрокам НХЛ

Даниил Медведев отказался от защиты титула в Роттердаме

Российская теннисистка Шнайдер выиграла первый турнир WTA в карьере

Российская теннисистка Шнайдер выиграла первый турнир WTA в карьере

Большунов выиграл 17-ю гонку подряд на этапах Кубка России

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });