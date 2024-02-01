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Сборным Латвии запретили играть в матчах против команд России и Белоруссии

Сборным Латвии запретили играть в матчах против команд России и Белоруссии
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Сейм Латвии принял поправки к закону о спорте, запрещающие сборным страны выступать в матчах с участием национальных команд России и Белоруссии. Об этом сообщает LSM.

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Запрет распространяется как на взрослые, так и молодежные, юношеские и юниорские соревнования – вне зависимо от того в каком статусе играют команды из России и Белоруссии, в нейтральном или под флагами своих стран.

Сборным Латвии по игровым видам спорта запрещено играть против сборных России и Белоруссии, согласно поправкам к Закону о спорте, принятым в Сейме в четверг, 1 февраля. Запрет будет действовать и в том случае, если спортсмены из стран-агрессоров будут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Отмечается, что поправки не регулируют участие латвийских спортсменов в Олимпийских играх, поскольку решение об этом принимает Латвийский олимпийский комитет.

Ранее в Латвии был введен запрет на участие спортсменов и тренеров страны в соревнованиях, проводимых в России и Белоруссии.

Латвия
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