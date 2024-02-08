Глава УЕФА не будет переизбираться на новый срок

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чефирин заявил, что не будет баллотироваться на новый срок в 2027 году.

Выступая в четверг на пресс-конференции в рамках конгресса УЕФА, он заявил, что устал от коронавируса, тяжбы вокруг создания проекта Суперлиги, обвинений в преследовании личных амбиций. Также словенец посетовал на то, что из-за нынешней деятельности долго не видится со своей семьей.

56-летний Чеферин возглавил УЕФА в 2016 году, став седьмым президентом организации. После этого он дважды переизбирался на новый срок.

Между тем, сообщалось, конгресса УЕФА проголосовал за поправки в уставе, позволяющие Чеферину избраться и на четвертый срок.