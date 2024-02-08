Чувашия вновь примет Всемирные игры национальных видов единоборств

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Вторые Всемирные игры национальных видов единоборств, как и ранее состоявшиеся первые, в 2025 году пройдут в Чувашии, заявил "Интерфаксу" министр спорта республики Василий Петров.

"Соревнования условно будет разделены на два модуля. Во-первых, это мировые и российские чемпионаты по видам спорта, входящие во Всероссийский реестр. А во-вторых, планируется фестивальная честь национальных видов единоборств, в том числе состязания по чувашской национальной борьбе "керешу", - сказал Петров.

Ранее о намерении вновь провести Игры заявил глава Чувашии Олег Николаев в своем послании Госсовету республики 1 февраля.

"Проведение в Чувашии в прошлом году первых Всемирных игр национальных видов единоборств с участием спортсменов из двадцати пяти стран мира выявило неподдельный интерес к их красоте и силе. Планируем, что вторые игры Чувашия примет в 2025 году", - сказал руководитель республики.

Ожидается, что II Всемирные игры национальных видов единоборств в 2025 году пройдут в апреле.

В первых играх в октябре 2023 года в Чебоксарах принимали участие около двух тысяч спортсменов, а также тренеров, судей, представителей делегаций, из 25 стран. Помимо России, были представлены, Азербайджан, Армения, Афганистан, Белоруссия, Ботсвана, Германия, Замбия, Израиль, Индия, Иордания, Иран, Казахстан, Кипр, Киргизия, Колумбия, Марокко, Мексика, Молдова, Пакистан, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан. В программе соревнований — айкидо, борьба на поясах, всестилевое каратэ, киокушин, мас-рестлинг, хапсагай, чувашская национальная борьба на поясах "керешу", казачий рукопашный бой, мечевой бой, ориентал, учкур, шахбокс, кыргыш курош.