Экс-защитник сборной России по футболу Кудряшов завершил карьеру

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов объявил, что завершает выступления в профессиональном футболе.

"Сегодня я принял решение завершить футбольную карьеру. Спасибо всем, кто был рядом со мной все эти долгие годы", - приводит слова 36-летнего спортсмена пресс-служба воронежского "Факела", цвета которого Кудряшов защищал в последнее время.

"Благодарю "Факел" и весь Воронеж за предоставленную возможность быть частью клуба с такой историей. Желаю ребятам решить все турнирные задачи в этом сезоне и обойтись без травм. Болельщикам желаю продолжать так же неистово поддерживать свою команду. Вы – особенные! Спасибо вам за все!" - добавил Кудряшов.

Предыдущими клубами 36-летнего Кудряшова были турецкие "Истанбул Башакшехир" (стал серебряным призером чемпионата Турции) и "Антальяспор". В сезоне-2022/23 россиянин отыграл за "Антальяспор" 13 матчей и покинул команду в статусе свободного агента.

На счету Кудряшова 47 матчей сборную России, в ее составе он участвовал в чемпионате мира-2018, чемпионате Европы-2020, Кубке конфедераций, Лиге Наций. В России он также играл за московский "Спартак", "Химки", томскую "Томь", "Краснодар", грозненский "Терек" (ныне – "Ахмат"), "Ростов", казанский "Рубин", "Сочи".