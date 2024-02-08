Поиск

Экс-защитник сборной России по футболу Кудряшов завершил карьеру

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов объявил, что завершает выступления в профессиональном футболе.

"Сегодня я принял решение завершить футбольную карьеру. Спасибо всем, кто был рядом со мной все эти долгие годы", - приводит слова 36-летнего спортсмена пресс-служба воронежского "Факела", цвета которого Кудряшов защищал в последнее время.

"Благодарю "Факел" и весь Воронеж за предоставленную возможность быть частью клуба с такой историей. Желаю ребятам решить все турнирные задачи в этом сезоне и обойтись без травм. Болельщикам желаю продолжать так же неистово поддерживать свою команду. Вы – особенные! Спасибо вам за все!" - добавил Кудряшов.

Предыдущими клубами 36-летнего Кудряшова были турецкие "Истанбул Башакшехир" (стал серебряным призером чемпионата Турции) и "Антальяспор". В сезоне-2022/23 россиянин отыграл за "Антальяспор" 13 матчей и покинул команду в статусе свободного агента.

На счету Кудряшова 47 матчей сборную России, в ее составе он участвовал в чемпионате мира-2018, чемпионате Европы-2020, Кубке конфедераций, Лиге Наций. В России он также играл за московский "Спартак", "Химки", томскую "Томь", "Краснодар", грозненский "Терек" (ныне – "Ахмат"), "Ростов", казанский "Рубин", "Сочи".

футбол Федор Кудряшов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава УЕФА не будет переизбираться на новый срок

Глава УЕФА не будет переизбираться на новый срок

Двенадцать стран призвали ФИФА отстранить сборную Израиля

Двенадцать стран призвали ФИФА отстранить сборную Израиля

Футболист сборной России Миранчук признан игроком месяца в "Аталанте"

CAS не увидел весомых доказательств невиновности Валиевой в скандале с допингом

CAS не увидел весомых доказательств невиновности Валиевой в скандале с допингом

Овечкин сократил до 62 голов отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Овечкин сократил до 62 голов отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Умер восьмикратный чемпион Испании по футболу Мигель Анхель

Суд обязал Квинси Промеса выплатить компенсацию раненному им родственнику

Во Франции начато расследование в отношении главы оргкомитета Игр-2024

Хоккеист "Вашингтона" Кузнецов включен в программу помощи игрокам НХЛ

Даниил Медведев отказался от защиты титула в Роттердаме

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });