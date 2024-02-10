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Гончаров победил Вязигина и вышел в финал Гран-при АСА в тяжелом весе

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Действующий чемпион лиги АСА Евгений Гончаров победил своего соотечественника Антона Вязигина в главном поединке турнира АСА 170.

Победу Гончарову присудили единогласным решением судей.

В результате Гончаров вышел в финал Гран-при АСА в тяжелом весе. Соперник по финалу определится 9 марта, когда поединок проведут Адам Богатырев и Кирилл Корнилов.

В со-главном событии АСА 170 Шамиль Абдулаев техническим нокаутом в третьем раунде одолел Абдул-Рахмана Джанаева и вышел в финал Гран-при АСА в среднем весе. Второй финалист в этом дивизионе определится 25 февраля в Краснодаре на турнире АСА 171, когда в октагоне встретятся действующий чемпион Магомедрасул Гасанов и Ибрагим Магомедов.

ММА АСА
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