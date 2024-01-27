Российский боец Бибулатов победил словака Дека и вышел в финал Гран-при АСА

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Россиянин Магомед Бибулатов победил словака Томаша Дека в главном поединке турнира АСА 169 в Грозном и стал первым финалистом Гран-при в легчайшем весе.

Поединок завершился техническим нокаутом в третьем раунде.

Изначально соперником Бибулатова по полуфиналу должен был стать чемпион АСА россиянин Олег Борисов, но тот незадолго до поединка получил травму. Бибулатов в марте 2022 года единогласным решением судей уступил Борисову и потерял чемпионский титул.

"В моей карьере четвертый Гран-при, у меня это получается. У меня всегда получалось выигрывать. Я, получается, эксперт по Гран-при. Это шутка. В принципе, я доволен. Но вы знаете, бой, о котором я мечтал и настраивался… К сожалению, этот бой слетел. Это не моя вина, не вина Олега. Что же поделаешь", - сказал Бибулатов сразу после победы.

"Мне нашли достойную замену. Тут была оперативная работа Асланбека Бадаева. Дек оказался физически крепким бойцом, но как я говорил – в борьбе он не сможет. А в стойке я могу рассчитать силы на все пять раундов. И потихоньку делал свое дело, - отметил он.

В финале Гран-при АСА в легчайшем весе Бибулатов встретится с победителем в паре Мехди Байдулаев – Махарбек Каргинов.

В со-главном событии турнира АСА 169 в Грозном состоялся еще один полуфинальный поединок Гран-при, но уже в наилегчайшем весе. Азамат Пшуков техническим нокаутом в четвертом раунде победил Расула Албасханова.

Турнир АСА 169 в прямом эфире транслировался на телеканале "Матч ТВ".