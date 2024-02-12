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Овечкин провел гол в пятом матче НХЛ подряд

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - "Вашингтон" проиграл "Ванкуверу" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу "Ванкувера". Победитель определился в овертайме.

Второй гол в составе "Вашингтона" провел российский нападающий Александр Овечкин.

38-летний россиянин продлил голевую серию до пяти матчей подряд. В нынешнем сезоне он провел 13 голов, а число точных бросков Овечкина за всю карьеру выступлений в регулярных чемпионатах НХЛ достигло 835. Отставание от рекордсмена лиги по этому показателю канадца Уэйна Гретцки (894) сократилось до 59 голов.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
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