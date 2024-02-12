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Гол Головина принес "Монако" победу над "Ниццей" в чемпионате Франции

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты "Монако" со счетом 3:2 обыграли "Ниццу" в гостевом матче 21-го тура чемпионата Франции.

Победный гол провел полузащитник сборной России Александр Головинк, он отличился при счете 2:2 на 77-й минуте. Для 27-летнего россиянина это шестой гол в составе "Монако" в этом сезоне.

В турнирной таблице "Ницца" занимает второе место (39 очков), "Монако" - третье (38). На первом месте находится "Пари Сен-Жермен" (50).

Александр Головин Монако футбол
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