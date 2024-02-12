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Выигравшая две последние Олимпиады сборная Бразилии не смогла пробиться на ОИ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Сборная Бразилии по футболу не примет участие в летних Олимпийских играх-2024 в Париже.

Олимпийская команда страны провалила квалификационную кампанию на ОИ, уступив сначала Парагваю, затем (в ночь на понедельник по московскому времени) Аргентине с одинаковым счетом 0:1. Между этими матчами состоялась победная встреча бразильцев против Венесуэлы (2:1), но этого для выхода на ОИ не хватило. В результате две лучшие команды южноамериканской отборочной группы Парагвай (7 очков) и Аргентина (5) пробились на Олимпиаду. Бразилия и Венесуэла лишились шансов на путевку.

Матчи финальной группы южноамериканского отборочного турнира прошли в Венесуэле.

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа.

футбол Бразилия
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