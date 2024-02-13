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Сборные России и Белоруссии по хоккею отстранены на сезон-2024/25

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея на льду (IIHF) продлила запрет на участие в соревнованиях для сборных России и Белоруссии на сезон-2024/25.

"Совет IIHF пришел к выводу, что возвращение сборных России и Белоруссии в соревнования пока небезопасно, поэтому эти сборные не примут участия в сезоне-2024/25", - говорится в сообщении на сайте федерации.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах IIHF с февраля 2022 года. В октябре 2023 года федерация хоккея опубликовала предварительную программу групповых этапов зимних Олимпийских игр 2026 года, в которой российская сборная определена в группу C с пометкой "теоретическая позиция посева в случае принятия решения о возвращении команды в программу чемпионата".

IIHF Россия Белоруссия
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