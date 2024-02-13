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Определились все участники плей-офф КХЛ от Западной конференции

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Минское "Динамо" стал последним клубом в Западной конференции, кому удалось завоевать путевку в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Во вторник минчане со счетом 3:2 (1:1. 2:0, 1:0) одолели подмосковную команду "Витязь" и, набрав 63 очка, стали недосягаемы для остальных претендентов на место в топ-8.

Ранее в Западной конференции места в плей-офф себе обеспечили СКА (Санкт-Петербург), "Динамо" (Москва), "Локомотив" (Ярославль), "Спартак" (Москва), "Северсталь" (Череповец), "Торпедо" (Нижний Новгород), ЦСКА (Москва), которые сейчас занимают места с первое по седьмое.

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