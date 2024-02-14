Овечкин продлил голевую серию в НХЛ до шести матчей

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - "Вашингтон" уступил "Колорадо" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Игра завершилась со счетом 6:3 (2:2, 2:0, 2:1) в пользу "Колорадо".

В составе "Вашингтона" один из голов провел российский нападающий Александр Овечкин, отличившийся в третьем периоде. Таким образом, он продлил серию матчей со своими голами в НХЛ до шести.

В нынешнем сезоне теперь на его счету 14 голов, а всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ – 836. Отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки сократилось до 58 голов.