Экс-футболист и видеоблогер Евгений Савин объявлен в розыск в РФ

Фото: РБК/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - МВД РФ объявило в розыск бывшего футболиста, комментатора и видеоблогера Евгения Савина.

Соответствующая карточка с данными Савина появилась в среду в базе розыска министерства.

Согласно данным, Евгений Леонидович Савин, уроженец города Белозерск Вологодской области 1984 года рождения, разыскивается по статье УК РФ. По какому именно уголовному делу разыскивают Савина в МВД не уточнили.

В феврале 2023 года Тверской суд Москвы оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.

В мае 2022 года стало известно, что Савин уехал за границу. Сам он пояснял, что это связано с его общественной позицией.

Российский футболист, нападающий Савин после завершения карьеры стал соведущим передачи "Культ тура", работал футбольным комментатором холдинга "Матч ТВ". Впоследствии стал видеоблогером на YouTube-канале "КраСава".