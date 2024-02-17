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Большунов стал пятикратным чемпионом Спартакиады

Большунов стал пятикратным чемпионом Спартакиады
Александр Большунов
Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов выиграл марафон (50 км) с общего старта классическим стилем на Всероссийской спартакиаде сильнейших.

На преодоление дистанции он потратил 2 часа 17 минут 12,2 секунды. На 0,4 секунды он опередил ставшего вторым Сергея Ардашева, на 0,6 секунды – завоевавшего бронзу Савелия Коростелева.

Таким образом, Большунов стал пятикратным чемпионом Спартакиады. До этого он выиграл здесь классический спринт, скиатлон, гонку на 10 км свободным стилем и командный спринт. Еще в одной дисциплине, в эстафете сборная Архангельской области с ним в составе стала седьмой.

Александр Большунов лыжные гонки
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