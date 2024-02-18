Сборная Москвы выиграла медальный зачет Спартакиады

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Сборная Москвы заняла итоговое первое место в общекомандном зачете Всероссийской Спартакиады сильнейших.

Представляющие российскую столицу спортсмены завоевали 18 золотых, 19 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Второе место заняла сборная Санкт-Петербурга (16, 18, 15), третье – команда Московской области (12, 11, 11).

Спартакиада проходила с 9 по 18 февраля в Челябинской области, Свердловской области, Тюменской области, Красноярском крае, Краснодарском крае.