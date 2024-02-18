Кокорин забил самый быстрый гол в истории чемпионата Кипра

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российский футболист Александр Кокорин установил рекорд чемпионата Кипра как автор самого быстрого гола.

В матче против команды АЕЛ нападающий "Ариса" забил гол уже на 12-й секунде.

Спустя пять минут россиянин вновь поразил ворота соперника, оформив, таким образом, дубль.

К настоящему моменту в матче закончился первый тайм, "Арис" ведет со счетом 4:0.

Права на Кокорина принадлежат "Фиорентине", футболист второй сезон подряд арендован "Арисом". В прошлом сезоне россиянин в составе "Ариса" стал чемпионом Кипра.