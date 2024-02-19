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Панарин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига признала российского форварда "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина первой звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

В гостевом матче против "Нью-Йорк Айлендерс" отметился победным голом голом и двумя результативными передачами в основное время. В результате "Рейнджерс" одержал победу со счетом 6:5.

Второй звездой стал шведский нападающий "Лос-Анджелеса" Андреас Кемпе, оформивший дубль в выездном матче против "Питтсбурга" (2:1 в пользу "Лос-Анджелеса").

Замкнул тройку звезд канадский форвард "Колорадо" Натан Маккиннон, на счету которого 2 (1+1 по системе "гол+пас") очка результативности в домашнем матче против "Аризоны". Хоккеисты "Колорадо" взяли верх со счетом 4:1.

НХЛ хоккей Артемий Панарин
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