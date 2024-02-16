В Нидерландах арестовали недвижимость футболиста "Спартака" Промеса

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Амстердама наложила арест на недвижимость, принадлежащему осужденному за контрабанду наркотиков футболисту московского "Спартака" нидерландцу Квинси Промесу. Об этом сообщает De Telegraaf.

Речь идет о роскошных жилых домах в Алмере, Амстердаме, Утрехте и Абкуде. При этом нынешние жильцы могут и дальше оставаться в них, но Промес не сможет эту недвижимость продать.

В среду суд в Нидерландах приговорил Промеса к 6 годам за контрабанду наркотиков. Однако сам спортсмен сейчас находится в расположении "Спартака" на тренировочных сборах в ОАЭ.

Ранее 32-летний Промес уже получил срок на полтора года за нападение с ножом на двоюродного брата.

Промес – чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка России в составе "Спартака". В московский клуб он перешел в 2014 году, через четыре года стал игроком испанской "Севильи", в 2019 году – нидерландского "Аякса". В 2021 году на фоне судебного расследования, связанного с ранением родственника, Промес вернулся в "Спартак".