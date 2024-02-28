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Футболист "Манчестер Сити" Холанд провел пять голов в матче Кубка Англии

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Манчестер Сити" со счетом 6:2 обыграл "Лутон" в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу.

Встреча прошла на поле "Лутона", ее главным героем стал нападающий "Сити" Эрлинг Холанд. Он нанес точные удары на 3-й, 18-й, 40-й, 55-й, 58-й минутах. В четырех случаях ему ассистировал бельгиец Кевин Де Брейне. На 77-й минуте Холанд был заменен.

23-летний Холанд выступает в "Манчестер Сити" с 2022 года, когда перешел в английский клуб из немецкой "Боруссии" (Дортмунд). Выступая за "Сити", он уже забивал пять голов за матч – "Лейпцигу" в Лиге чемпионов.

Манчестер Сити футбол Эрлинг Холанд
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