Поиск

Команда казанского BMX-райдера выиграла Игры Будущего

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Обладателем трофея Игр Будущего в дисциплине фиджитал-BMX стала команда из Казани Chain Crew.

В финале она взяла верх над Break The Law. Первые два этапа финала завершились с минимальным перевесом Chain Crew, а последний раунд эта команда взяла всухую, обеспечив себе титул чемпионов Игр Будущего и призовые в размере $52,5 тыс.

Участники фиджитал-BMX выполняют трюки в симуляторе и на реальных велосипедах.

Игры Будущего - международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первых Играх Будущего, которые проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, принимают участие более 260 команд и более 2 тыс. спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 — в расширенной программе). Соревнования будут поделены на 5 категорий, или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Игры Будущего
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Захарян и Головин вошли в расширенный состав сборной России

Захарян и Головин вошли в расширенный состав сборной России

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Дубае

Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Дубае

Чемпион мира по футболу Погба дисквалифицирован на 4 года за допинг

Чемпион мира по футболу Погба дисквалифицирован на 4 года за допинг

Роналду дисквалифицирован на один матч за непристойный жест

Роналду дисквалифицирован на один матч за непристойный жест

Российский хоккеист Хуснутдинов перешел в "Миннесоту"

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Хачанов выбыл из теннисного турнира в Дубае

Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе

Футболист "Манчестер Сити" Холанд провел пять голов в матче Кубка Англии

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });