Команда казанского BMX-райдера выиграла Игры Будущего

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Обладателем трофея Игр Будущего в дисциплине фиджитал-BMX стала команда из Казани Chain Crew.

В финале она взяла верх над Break The Law. Первые два этапа финала завершились с минимальным перевесом Chain Crew, а последний раунд эта команда взяла всухую, обеспечив себе титул чемпионов Игр Будущего и призовые в размере $52,5 тыс.

Участники фиджитал-BMX выполняют трюки в симуляторе и на реальных велосипедах.

Игры Будущего - международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первых Играх Будущего, которые проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, принимают участие более 260 команд и более 2 тыс. спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 — в расширенной программе). Соревнования будут поделены на 5 категорий, или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.