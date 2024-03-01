Футболист "Спартака" Промес второй день остается под стражей в Дубае

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Нидерландского футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса, заочно приговоренного к тюрьме на родине, в четверг задержали в Дубае, и он до сих пор остается под стражей, сообщают в пятницу нидерландские СМИ.

Таким образом, им удалось получить подтверждение появившейся днем ранее в некоторых СМИ информации о том, что футболиста задержали, когда он проходил пограничный контроль: Промес планировал вернуться в Россию вместе со своей командой.

"Промеса задержали перед посадкой на самолет и отвезли в полицейский участок в Дубае. Его сопровождали сотрудники "Спартака", отвечающие за безопасность", - пишет портал NL Times.

Нидерландские СМИ отмечают со ссылкой на источники в России, что по состоянию на первую половину дня пятницы Промес оставался в этом полицейском участке.

Причина задержания футболиста пока не называется. Поэтому неясно, связано ли оно с тем, что ранее в 2024 году суд в Нидерландах заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за участие в торговле наркотиками. А в 2023 году нидерландский суд приговорил игрока к 1,5 годам тюремного заключения за то, что тот ударил ножом своего родственника.

NL Times напоминает, что у Нидерландов нет соглашения об экстрадиции с Россией. При этом такое соглашение, но с рядом ограничений, у Нидерландов есть с ОАЭ.