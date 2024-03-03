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Леброн Джеймс первым в истории НБА набрал 40 тысяч очков

Леброн Джеймс первым в истории НБА набрал 40 тысяч очков
Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал первым игроком НБА, которому покорилась отметка в 40 тысяч очков.

Эту планку он покорил в матче против "Денвера", которому баскетболисты "Лейкера" уступили со счетом 114:124. Однако Джеймс набрал в этой игре 26 очков, что позволило ему достичь отметки.

После игры против "Денвера" в активе 39-летнего американца 40 тысяч 17 очков. Ранее он уже стал самым результативным игроком ассоциации, опередив своего соотечественника Карима Абдул-Джаббара – 38 тысяч 387 баллов.

Леброн Джеймс НБА баскетбол
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