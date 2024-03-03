Россиянин Агрба победил мексиканца Боррегу и стал претендентом на пояс IBA

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Серебряный призер Европейских игр-2019 россиянин Харитон Агрба победил мексиканца Хосе Мигеля Боррего и стал претендентом на чемпионский пояс IBA в весе до 67 кг. Поединок возглавил очередной грандиозный турнир из серии "Ночь чемпионов IBA", который состоялся 3 марта в Сочи, в рамках Всемирного Фестиваля молодежи.

По итогам 10 раундов победа российскому боксеру была присуждена единогласным решением судей (100-90, 99-91, 100-90)

Своего соперника Агрба охарактеризовал как крепкого и бьющего боксера, проповедующего классический мексиканский стиль бокса.

"Я выбрал тактику боксировать вторым номером, чтобы не рисковать. Постоянно держал дистанцию. Мы противостояли друг другу все 10 раундов, так что победить его досрочно я никак не мог. Безусловно, мы с тренерами работаем над тем, чтобы биться против самых сильных и опытных боксеров и побеждать их досрочно", - приводит слова россиянина пресс-служба Федерации бокса России.

"Собой я доволен. Мы проделали большую работу, моя команда справилась со всеми трудностями во время подготовки к бою. К поединку я подошел в отличной форме, и сегодня я хорошо провел всю дистанцию. Сейчас у меня одно желание - отдохнуть. Но я такой спортсмен, что при первой же возможности я стараюсь принимать вызов и боксировать с сильным соперником. Отдохну и потом буду выстраивать тренировочный процесс и план на следующие поединки", - отметил Агрба.

На профессиональном ринге Агрба выиграл все 13 поединков (9 – досрочно), на счету Боррего 20 побед (17 – нокаутом) при пяти поражениях.

Харитон Агрба и Хосе Мигель Боррего (слева направо) Фото: Федерация бокса России

В со-главном событии шоу серебряный призер Европейских игр-2019 россиянин Габил Мамедов единогласным решением судей в 8-раундовом поединке победил бронзового призера чемпионата мира-2015 белоруса Дмитрия Асанова.

"Я получил колоссальное удовольствие. Этот соперник мне никак не давался. Не могу сказать, что он какой-то нереальный. Просто он хорошо двигался на ногах. Но этих "ног" ему хватало на три раунда любительского бокса, а на восемь уже не хватило. И за счет дистанции мне удалось одержать победу – именно за счет поздних раундов", - сказал Мамедов.

"Очень рад, что мне удалось завоевать важный пояс. Мне это нужно, чтобы продолжить выступать на турнирах "Ночь чемпионов IBA" и претендовать на полноценный пояс IBA", - отметил он.

Также в рамках турнира прошли и другие рейтинговые поединки с участием российских боксеров. Победитель Кубка России-2024, серебряный призер чемпионата Европы-2023 среди молодежи Бешто Шавлаев) в 8-раундовом поединке в весе до 80 кг раздельным решением судей уступил бронзовому призеру Европейских игр-2023 Мураду Аллахвердиеву из Азербайджана.

Бронзовый призер чемпионата мира-2023 россиянин Дмитрий Двали успешно дебютировал на профессиональном ринге. Техническим нокаутом в пятом раунде он одолел многократного призера чемпионатов мира и чемпиона Азии-2017 Жасурбека Латипова из Узбекистана. Поединок был остановлен в связи с невозможностью Латипова продолжать встречу.

Двукратному чемпиону России Тархану Идиговув 6-раундовом поединке в весе до 67 кг противостоял бронзовый призер чемпионата мира-2023 Мишельт Баттумур из Монголии. Идигов добился победы единогласным решением судей.

Россиянин Хусейн Байсангуров в первом раунде нокаутировал Таиво Олову из Нигерии. Победитель молодежного чемпионата Европы-2023 россиянин Чеэрав Ашалаев в 6-раундовом бою в весе до 75 кг единогласным решением судей победил Шадири Мусу Бвоги из Уганды.

Вечер бокса 3 марта в Сочи был организован Международной ассоциацией бокса (IBA) и прошел в рамках Всемирного Фестиваля молодежи в Сириусе.